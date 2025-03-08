الدوري الإيطالي (28): ميلان ضيفاً على ليتشي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 12:55 مساءً - خاص- دوت الخليج

يلتقي كومو وفينيزيا اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وبنفس التوقيت يلتقي بارما مع تورينو، ويلعب ليتشي مع ميلان الساعة 20:00، وإنتر ميلان مع مونزا الساعة 22:45.

ويلعب غداً، الأحد، هيلاس فيرونا مع بولونيا الساعة 14:30، ونابولي مع فيورنتينا الساعة 17:00، وإمبولي مع روما الساعة 20:00، وجوفنتوس مع أتلانتا الساعة 22:45.

وتُختتم مباريات هذه الجولة يوم الإثنين القادم بلقاء لاتسيو وأودونيزي الساعة 22:45.

أمس، تعادل كالياري وجنوى بهدف لكل منهما في أولى مباريات هذه الجولة…

ترتيب فرق المقدمة

1- إنتر ميلان: 58 نقطة

2- نابولي: 57 نقطة

3- أتلانتا: 55 نقطة

4- جوفنتوس: 52 نقطة

5- لاتسيو: 50 نقطة