الدوري الفرنسي (25): رين يستقبل سان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 10:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، يبدأها رين باستضافة باريس سان جيرمان الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب الساعة 21:00 ليل مع مونبلييه، فيما يلتقي مارسيليا مع لانس الساعة 23:05.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً، الأحد، فيلعب ستاد بريست مع أنجيه الساعة 17:00، وعند الساعة 19:15 يلتقي لوهافر مع سانت إيتيان، ونانت مع ستراسبورغ، وستاد ريمس مع أوكسير، ويختتم نيس وليون مباريات هذه الجولة الساعة 22:45.

أمس، تعادل تولوز وموناكو 1-1 في افتتاح منافسات هذه المرحلة..

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 62 نقطة

2- مارسيليا: 49 نقطة

3- نيس: 46 نقطة

4- موناكو: 44 نقطة

5- ليل: 41 نقطة