نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (25): رين يستقبل سان جيرمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 10:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، يبدأها رين باستضافة باريس سان جيرمان الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب الساعة 21:00 ليل مع مونبلييه، فيما يلتقي مارسيليا مع لانس الساعة 23:05.
وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً، الأحد، فيلعب ستاد بريست مع أنجيه الساعة 17:00، وعند الساعة 19:15 يلتقي لوهافر مع سانت إيتيان، ونانت مع ستراسبورغ، وستاد ريمس مع أوكسير، ويختتم نيس وليون مباريات هذه الجولة الساعة 22:45.
أمس، تعادل تولوز وموناكو 1-1 في افتتاح منافسات هذه المرحلة..
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 62 نقطة
2- مارسيليا: 49 نقطة
3- نيس: 46 نقطة
4- موناكو: 44 نقطة
5- ليل: 41 نقطة