برشلونة أمام أوساسونا… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 10:49 صباحاً - يأمل فريق برشلونة أن يتخطى منافسه أوساسونا، اليوم السبت، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 57 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد، و3 نقاط عن ريال مدريد، فيما يتواجد أوساسونا في المركز الحادي عشر بـ 33 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جيرارد مارتن، كوبارسي، إريك جارسيا، كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كاسادو، جافي

خط الهجوم: داني أولمو، فيران توريس، لامين يامال.