الدوري الإنكليزي (28): ليفربول يواجه ساوثهامبتون

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 10:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا نوتينغهام فورست ومانشستر سيتي مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب الساعة 18:00 ليفربول مع ساوثهامبتون، وكريستال بالاس مع إبسويتش تاون، وبرايتون مع فولهام، وعند الساعة 20:30 يلتقي برينتفورد مع أستون فيلا، وولفرهامبتون مع إيفرتون الساعة 23:00.

ويلعب غداً، الأحد، تشيلسي مع ليستر سيتي الساعة 17:00، وتوتنهام هوتسبير مع بورنموث بنفس التوقيت، ومانشستر يونايتد مع آرسنال الساعة 19:30.

وتُختتم مباريات هذه المرحلة يوم الإثنين القادم بلقاء وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد الساعة 23:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 67 نقطة

2- آرسنال: 54 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 48 نقطة

4- مانشستر سيتي: 47 نقطة

5- تشيلسي: 46 نقطة