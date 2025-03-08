نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (28): ليفربول يواجه ساوثهامبتون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 10:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يفتتح فريقا نوتينغهام فورست ومانشستر سيتي مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويلعب الساعة 18:00 ليفربول مع ساوثهامبتون، وكريستال بالاس مع إبسويتش تاون، وبرايتون مع فولهام، وعند الساعة 20:30 يلتقي برينتفورد مع أستون فيلا، وولفرهامبتون مع إيفرتون الساعة 23:00.
ويلعب غداً، الأحد، تشيلسي مع ليستر سيتي الساعة 17:00، وتوتنهام هوتسبير مع بورنموث بنفس التوقيت، ومانشستر يونايتد مع آرسنال الساعة 19:30.
وتُختتم مباريات هذه المرحلة يوم الإثنين القادم بلقاء وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد الساعة 23:00.
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 67 نقطة
2- آرسنال: 54 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 48 نقطة
4- مانشستر سيتي: 47 نقطة
5- تشيلسي: 46 نقطة