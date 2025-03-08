الدوري التركي (27): طرابزون سبور يستقبل هاتاي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 10:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب اليوم، السبت، الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة قيصري سبور مع إسطنبول باشاك شهير ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

ويلعب اليوم، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة أنطاليا سبور مع تشايكور ريزا سبور، وطرابزون سبور مع هاتاي سبور الساعة 20:30.

ويلعب غداً، الأحد، سيفاس سبور مع جوزتبه الساعة 13:30، وسامسون سبور مع أضنة ديمر سبور الساعة 16:00، وأيوبسبور مع قونيا سبور بنفس التوقيت، وألانيا سبور مع غلطةسراي الساعة 20:30.

وتختتم مباريات هذه المرحلة يوم الإثنين القادم، بلقاء بشكتاش وغازي عنتاب الساعة 20:30.

أمس، فاز بودريم سبور على قاسم باشا 1-0 في انطلاقة منافسات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 65 نقطة

2- فنربخشة: 61 نقطة

3- سامسون سبور: 47 نقطة

4- بشكتاش: 44 نقطة

5- أيوبسبور: 40 نقطة