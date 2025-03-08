نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (27): طرابزون سبور يستقبل هاتاي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 10:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلعب اليوم، السبت، الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة قيصري سبور مع إسطنبول باشاك شهير ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.
ويلعب اليوم، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة أنطاليا سبور مع تشايكور ريزا سبور، وطرابزون سبور مع هاتاي سبور الساعة 20:30.
ويلعب غداً، الأحد، سيفاس سبور مع جوزتبه الساعة 13:30، وسامسون سبور مع أضنة ديمر سبور الساعة 16:00، وأيوبسبور مع قونيا سبور بنفس التوقيت، وألانيا سبور مع غلطةسراي الساعة 20:30.
وتختتم مباريات هذه المرحلة يوم الإثنين القادم، بلقاء بشكتاش وغازي عنتاب الساعة 20:30.
أمس، فاز بودريم سبور على قاسم باشا 1-0 في انطلاقة منافسات هذه المرحلة…
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 65 نقطة
2- فنربخشة: 61 نقطة
3- سامسون سبور: 47 نقطة
4- بشكتاش: 44 نقطة
5- أيوبسبور: 40 نقطة