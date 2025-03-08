زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 09:52 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم إقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب باكستان. ووفقًا لدائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، كان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد 135 كيلومترًا جنوب مدينة ذهوب البلوشية. وقد شعر سكان الشطر الشمالي من الإقليم بالزلزال.

ورغم شعور السكان بالهزات الأرضية، لم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. وتتابع السلطات المحلية الوضع وتدابير السلامة في المنطقة.