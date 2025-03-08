الدوري الهولندي (25): آيندهوفن يواجه هيرينفين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 09:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، السبت، فورتانا سيتارد وهيراكليس، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، ويلعب آيندهوفن مع هيرينفين الساعة 22:00.

وتختتم غداً، الأحد، منافسات هذه الجولة حيث يلعب فيليم مع أوتريخت الساعة 14:15، وزفوله مع أجاكس أمستردام الساعة 16:30، ونيميغن مع إيجلز بنفس التوقيت، وأنشخيده مع المير سيتي الساعة 18:45.

أمس، تعادل ناك بريدا مع سبارتا روتردام 1-1 في افتتاح منافسات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة

1- أجاكس أمستردام: 60 نقطة

2- آيندهوفن: 52 نقطة

3- أوتريخت: 46 نقطة

4- فينورد روتردام:44 نقطة

5- أنشخيده: 43 نقطة