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المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار ويرفع اليورو مقابل الروبل

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المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار ويرفع اليورو مقابل الروبل

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 09:52 صباحاً - أعلن البنك المركزي الروسي اليوم عن أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، حيث شهدت بعض العملات تغييرات في قيمتها مقارنة باليوم السابق.

  • الدولار الأمريكي: تم خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 44 كوبيك، ليصل إلى 89.1362 روبلا.
  • اليورو: تم رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 26 كوبيك، ليبلغ 96.8609 روبلا.
  • اليوان الصيني: تم خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيك، ليصل إلى 12.2387 روبلا.

وتعكس هذه التعديلات في الأسعار التغيرات في أسواق العملات الدولية، حيث يتابع البنك المركزي الروسي عن كثب التقلبات في أسعار الصرف لضمان استقرار الروبل.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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