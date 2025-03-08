نشكركم على متابعتكم خبر المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار ويرفع اليورو مقابل الروبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 09:52 صباحاً - أعلن البنك المركزي الروسي اليوم عن أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، حيث شهدت بعض العملات تغييرات في قيمتها مقارنة باليوم السابق.
- الدولار الأمريكي: تم خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 44 كوبيك، ليصل إلى 89.1362 روبلا.
- اليورو: تم رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 26 كوبيك، ليبلغ 96.8609 روبلا.
- اليوان الصيني: تم خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيك، ليصل إلى 12.2387 روبلا.
وتعكس هذه التعديلات في الأسعار التغيرات في أسواق العملات الدولية، حيث يتابع البنك المركزي الروسي عن كثب التقلبات في أسعار الصرف لضمان استقرار الروبل.