حالة الطقس في السعودية.. أمطار رعدية وغبار ورياح نشطة على عدة مناطق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 09:52 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الفرصة لتهطل أمطار رعدية تتراوح شدتها من متوسطة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. كما تتوقع الأرصاد أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكون الضباب على تلك المناطق.

وفيما يخص الرياح السطحية، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج.

أما على الخليج العربي، فتوقع التقرير أن تكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وقد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة. وارتفع الموج من متر إلى مترين، وقد يتجاوز المترين في بعض الأحيان مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، بينما ستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، ويصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

تنبيه: ينصح المركز الوطني للأرصاد بتوخي الحذر من تداعيات هذه الظروف الجوية، خاصة في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة والسيول.