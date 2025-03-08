نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (25): سبورتينغ براغا يواجه بورتو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلعب اليوم، السبت، إي في أس فوتبول مع أروكا، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم.
ويلتقي اليوم أيضاً، ولحساب نفس الجولة، بنفيكامع ناسيونال ماديرا الساعة 21:00، وإستوريل برايا مع فارينزي بنفس التوقيت، وسبورتينغ براغا مع بورتو الساعة 23:30.
وتُستأنف غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة، حيث يلتقي سانتا كلارا مع موريرينسي الساعة 18:30، وكاسابيا مع سبورتينغ لشبونة، وبوافيستا مع فيتوريا غيماريش الساعة 23:30.
وتُختتم مباريات هذه الجولة يوم الإثنين القادم بلقاء فاماليكاو وريو آفي الساعة 23:15.
أمس، تعادل إستريلا أمادورا مع جل فيسنتي 1-1 في افتتاح مباريات هذه المرحلة..
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 56 نقطة
2- بنفيكا: 53 نقطة
3- بورتو: 50 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 47 نقطة
5- سانتا كلارا: 39 نقطة