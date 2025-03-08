الدوري الأردني (16): السلط يستقبل شباب العقبة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، الفيصلي مع الوحدات الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الأردني، ومغير السرحان مع الجزيرة بنفس التوقيت.

تختتم اليوم، السبت، مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الأردني بكرة القدم بلقاء السلط مع شباب العقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

الفيصلي × الوحدات 1-0

مغير السرحان × الجزيرة 0-1

معان × الحسين إربد 1-4

شباب الأردن × الأهلي 2-0

الصريح × الرمثا 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 40 نقطة

2- الوحدات: 32 نقطة

3- الفيصلي: 27 نقطة

4- الرمثا: 27 نقطة

5- الجزيرة: 25 نقطة