الدوري الاسكتلندي (30): سانت جونستون يستضيف أبردين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق هيبرنيان ضيفاً على كيلمارنوك، اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم.

وبنفس التوقيت، يلعب اليوم أيضاً ماذرويل مع سانت ميرين، وهارتس مع روس كاونتي، وسانت جونستون مع أبردين.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، حيث يلعب سيلتك مع جلاسكو رينجرز الساعة 15:30، ودندي يونايتد مع دندي الساعة 18:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 75 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 59 نقطة

3- هيبرنيان: 43 نقطة

4- أبردين: 42 نقطة

5- دندي يونايتد: 41 نقطة