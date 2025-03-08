كأس مصر: بيراميدز يستضيف المقاولون العرب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات دور الـ 16 في كأس مصر بكرة القدم، فيلتقي غزل المحلة مع فاركو الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبيرامديز مع المقاولون العرب بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في دور الـ 16

إنبي × الإسماعيلي 1-0

سيراميكا × طلائع الجيش 2-0

سموحة × زد أف سي 1-0

الجونة × تيم أف سي 3-1

الزمالك × مودرن سبورت 2-1

البنك الأهلي × المصري البورسعيدي 3-1