نشكركم على متابعتكم خبر كأس مصر: بيراميدز يستضيف المقاولون العرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات دور الـ 16 في كأس مصر بكرة القدم، فيلتقي غزل المحلة مع فاركو الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبيرامديز مع المقاولون العرب بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في دور الـ 16
إنبي × الإسماعيلي 1-0
سيراميكا × طلائع الجيش 2-0
سموحة × زد أف سي 1-0
الجونة × تيم أف سي 3-1
الزمالك × مودرن سبورت 2-1
البنك الأهلي × المصري البورسعيدي 3-1