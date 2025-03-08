نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (24): الجيش الملكي في ضيافة نهضة الزمامرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف فجر غد، الأحد، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة المغرب الفاسي مع اتحاد طنجة، ونهضة الزمامرة مع الجيش الملكي بنفس التوقيت.
ويلعب فجر الإثنين، الساعة 01:00 أيضاً الوداد مع الفتح، والمغرب التطواني مع نهضة بركان.
وتُختتم فجر الثلاثاء، الساعة 01:00 مباريات هذه المرحلة بمباراتي حسنية أغادير مع الدفاع الحسني الجديدي، والمكناسي مع الرجاء.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
الاتحاد التوركي × شباب المحمدية 2-1
شباب السوالم × أولمبيك آسفي 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 56 نقطة
2- الوداد: 41 نقطة
3- نهضة الزمامرة: 40 نقطة
4- الفتح: 39 نقطة
5- الجيش الملكي: 39 نقطة