الدوري المغربي (24): الجيش الملكي في ضيافة نهضة الزمامرة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف فجر غد، الأحد، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة المغرب الفاسي مع اتحاد طنجة، ونهضة الزمامرة مع الجيش الملكي بنفس التوقيت.

ويلعب فجر الإثنين، الساعة 01:00 أيضاً الوداد مع الفتح، والمغرب التطواني مع نهضة بركان.

وتُختتم فجر الثلاثاء، الساعة 01:00 مباريات هذه المرحلة بمباراتي حسنية أغادير مع الدفاع الحسني الجديدي، والمكناسي مع الرجاء.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

الاتحاد التوركي × شباب المحمدية 2-1

شباب السوالم × أولمبيك آسفي 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 56 نقطة

2- الوداد: 41 نقطة

3- نهضة الزمامرة: 40 نقطة

4- الفتح: 39 نقطة

5- الجيش الملكي: 39 نقطة