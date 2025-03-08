نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (24): الترجي يلاقي اتحاد بن قردان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم وغداً مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة الترجي واتحاد بن قردان، والبنزرتي مع مستقبل قابس، ومستقبل قابس مع الإفريقي، واتحاد تطاوين مع الصفاقسي.
وتختتم غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة حيث يلعب الساعة 16:00 أيضاً النجم الساحلي مع الترجي الجرجيسي، والاتحاد المنستيري مع الأولمبي الباجي، والملعب التونسي مع قوافل قفصة، ونجم المتلوي مع شبيبة العمران.
ترتيب فرق المقدمة
1- الترجي: 51 نقطة
2- الاتحاد المنستيري: 47 نقطة
3- الإفريقي: 46 نقطة
4- النجم الساحلي: 46 نقطة
5- الترجي الجرجيسي: 44 نقطة