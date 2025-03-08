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الدوري العماني (16): الخابورة يلاقي صحم

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الدوري العماني (16): الخابورة يلاقي صحم

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري العماني بكرة القدم، بلقاء الخابورة وصحم، الساعة21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (16)
عمان × عبري 0-0
النهضة × صور 1-1
الرستاق × النصر 2-1
صحار × الشباب 2-1
السيب × بهلاء- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة
1- السيب: 40 نقطة
2- النهضة: 35 نقطة
3- عمان: 29 نقطة
4- الخابورة: 21 نقطة
5- النصر: 20 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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