الدوري العماني (16): الخابورة يلاقي صحم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري العماني بكرة القدم، بلقاء الخابورة وصحم، الساعة21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

عمان × عبري 0-0

النهضة × صور 1-1

الرستاق × النصر 2-1

صحار × الشباب 2-1

السيب × بهلاء- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- السيب: 40 نقطة

2- النهضة: 35 نقطة

3- عمان: 29 نقطة

4- الخابورة: 21 نقطة

5- النصر: 20 نقطة