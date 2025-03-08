نشكركم على متابعتكم خبر الدوري العماني (16): الخابورة يلاقي صحم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري العماني بكرة القدم، بلقاء الخابورة وصحم، الساعة21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
النتائج المسجلة في الجولة (16)
عمان × عبري 0-0
النهضة × صور 1-1
الرستاق × النصر 2-1
صحار × الشباب 2-1
السيب × بهلاء- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- السيب: 40 نقطة
2- النهضة: 35 نقطة
3- عمان: 29 نقطة
4- الخابورة: 21 نقطة
5- النصر: 20 نقطة