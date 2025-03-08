دوري نجوم العراق (23): الزوراء في ضيافة النجف

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:47 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب الكرخ مع زاخو الساعة 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الكهرباء مع ديالى، والنجف مع الزوراء.

النتائج المسجلة في الجولة (23)

أربيل × الميناء 0-1

دهوك × نفط ميسان- تأجلت

النفط × القاسم- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- زاخو: 45 نقطة

2- الزوراء: 43 نقطة

3- الشرطة: 41 نقطة

4- القوة الجوية: 48 نقطة

5- دهوك: 34 نقطة

6- الطلبة: 34 نقطة