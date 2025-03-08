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دوري نجوم العراق (23): الزوراء في ضيافة النجف

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دوري نجوم العراق (23): الزوراء في ضيافة النجف

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:47 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب الكرخ مع زاخو الساعة 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الكهرباء مع ديالى، والنجف مع الزوراء.

النتائج المسجلة في الجولة (23)
أربيل × الميناء 0-1
دهوك × نفط ميسان- تأجلت
النفط × القاسم- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة
1- زاخو: 45 نقطة
2- الزوراء: 43 نقطة
3- الشرطة: 41 نقطة
4- القوة الجوية: 48 نقطة
5- دهوك: 34 نقطة
6- الطلبة: 34 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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