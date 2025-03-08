نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (24): العروبة يلاقي الاتفاق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:47 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الرياض مع الأخدود، والتعاون مع ضمك، والعروبة مع الاتفاق.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
النصر × الشباب 2-2
الأهلي × الخليج 2-2
الفيحاء × الهلال 0-2
القادسية × الاتحاد 1-1
الخلود × الفتح 2-1
الوحدة × الرائد 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 58 نقطة
2- الهلال: 54 نقطة
3- القادسية: 51 نقطة
4- النصر: 48 نقطة
5- الأهلي: 48 نقطة