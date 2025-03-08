دوري روشن السعودي (24): العروبة يلاقي الاتفاق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:47 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الرياض مع الأخدود، والتعاون مع ضمك، والعروبة مع الاتفاق.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

النصر × الشباب 2-2

الأهلي × الخليج 2-2

الفيحاء × الهلال 0-2

القادسية × الاتحاد 1-1

الخلود × الفتح 2-1

الوحدة × الرائد 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 58 نقطة

2- الهلال: 54 نقطة

3- القادسية: 51 نقطة

4- النصر: 48 نقطة

5- الأهلي: 48 نقطة