أسباب الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 11:50 مساءً - ما هو سرطان الدم (اللوكيميا)؟

سرطان الدم، المعروف أيضًا باللوكيميا، هو نوع من السرطان الذي يؤثر على الأنسجة المكونة للدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز الليمفاوي. يمكن للسرطان أن يتسبب في إنتاج كميات كبيرة من خلايا الدم البيضاء الشاذة التي لا يمكنها القيام بوظيفتها بشكل صحيح، مما يؤثر على قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

العوامل الوراثية والبيئية

قد تلعب العوامل الوراثية دورًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم. وجود تاريخ عائلي من الإصابة باللوكيميا يمكن أن يزيد من احتمالات الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الحالات الوراثية مثل متلازمة داون التي قد ترتبط بزيادة خطر الاصابة بالمرض.

من ناحية أخرى، تلعب العوامل البيئية أيضًا دورًا مهمًا. التعرض لبعض المواد الكيميائية، مثل البنزين والمبيدات الحشرية، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم. كما أن التعرض للإشعاع، سواء كان بسبب العلاج الإشعاعي لأسباب طبية أخرى أو نتيجة حوادث نووية، يعتبر عاملاً مساهماً محتملاً.

العوامل المرتبطة بنمط الحياة

قد تؤثر بعض العادات الحياتية على خطر الإصابة بسرطان الدم. على سبيل المثال، التدخين مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، بما في ذلك اللوكيميا. التغذية الغير صحية وعدم ممارسة الرياضة بانتظام قد يؤثران أيضًا على قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

نصائح للوقاية

الابتعاد عن التدخين واستخدام منتجات التبغ بجميع أشكالها.

تجنب التعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الضارة.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

الالتزام بممارسة الرياضة بانتظام للمحافظة على وزن صحي.

إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة للاكتشاف المبكر لأي تغيرات صحية.

قد يصعب تجنب جميع عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الدم، لكن مع اتخاذ إجراءات احترازية واعتماد نمط حياة صحي، قد يكون بالإمكان تقليل تلك المخاطر وتحسين صحة الجهاز المناعي بشكل عام.