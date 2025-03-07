وداعًا للهالات السوداء: وصفات طبيعية فعالة لعيون مشرقة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 10:53 مساءً - تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الهالات السوداء تحت العين، مما يدفعهن للبحث عن حلول لإخفائها. لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في علاج هذه المشكلة وتمنحكِ عيونًا مشرقة.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين:

وصفة الكركم:

يحتوي الكركمين على مضادات أكسدة قوية تعزز الدورة الدموية وتحمي الأوعية الدموية الحساسة.

اخلطي مسحوق الكركم مع عصير الليمون لعمل عجينة.

ضعي العجينة تحت العينين واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي عينيكِ بالماء.

وصفة أكياس الشاي:

الكافيين الموجود في الشاي الأخضر والأسود يحفز الدورة الدموية ويقلل من الهالات السوداء.

انقعي كيسين من الشاي في الماء الساخن لبضع دقائق، ثم اعصريهما وضعيهما في الثلاجة ليبردا.

ضعي أكياس الشاي الباردة على عينيكِ لمدة 15 دقيقة.

وصفة البطاطس:

تساعد البطاطس على تفتيح المناطق الداكنة وعلاج الهالات السوداء.

ابشري البطاطس النيئة واعصريها بقطعة قماش نظيفة، ثم ضعي السائل على الجلد بقطنة.

أو قومي بتبريد حبة بطاطس وقطعيها إلى شرائح وضعيها على العينين لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

وصفة جل الصبار:

يساعد جل الصبار على تهدئة البشرة وتخفيف الهالات السوداء.

ضعي جل الصبار البارد تحت العينين واتركيه لبضع دقائق، ثم اغسلي عينيكِ.

كرري الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

نصائح إضافية للتخلص من الهالات السوداء:

الحصول على قسط كافٍ من النوم (7-8 ساعات يوميًا).

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الخضروات والفواكه.

تجنب فرك العينين.

استخدام واقي الشمس لحماية منطقة تحت العين من أضرار أشعة الشمس.