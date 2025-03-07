كيفية التخلص من الدوخة إذا كنتِ بمفردك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 09:55 مساءً - خطوات عملية للتخلص من الدوخة

في بعض الأحيان، قد تتعرضين للشعور بالدوخة وأنتِ بمفردك، مما يسبب لكِ القلق والارتباك. من المهم أن تعرفي كيفية التعامل مع هذه الحالة بأسلوب فعال لتجنب أي مضاعفات قد تنجم عنها. إليكِ بعض الخطوات المفيدة لمواجهة تلك الحالة:

الابتعاد عن المواقف الخطرة

عندما تشعرين بالدوخة، حاولي التوجه إلى مكان آمن بعيدًا عن الأماكن التي قد تتعرضين فيها للسقوط أو الحوادث.

الجلوس أو الاستلقاء

الجلوس: إذا كنتِ في مكان لا يسمح بالاستلقاء، حاولي الجلوس في أقرب مكان متاح لدعم جسمك ومنع السقوط.

الاستلقاء: يُفضل أن تستلقي على ظهركِ مع رفع ساقيكِ قليلًا، مما قد يساعد في تحسين تدفق الدم إلى دماغك وتقليل الشعور بالدوخة.

التنفس العميق

عندما تشعرين بالدوخة، يمكن أن يساعد التنفس العميق في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين تدفق الأكسجين إلى الدماغ. جربي اتباع الخطوات التالية:

اجلسي بشكل مريح وأغلقي عينيكِ.

اسحبي نفسًا عميقًا من الأنف واحبسيه لبضع ثوانٍ.

ثم زفري ببطء من الفم.

كرري هذه العملية بضع مرات حتى تشعري بالتحسن.

ترطيب الجسم

يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في تجنب الدوخة الناتجة عن الجفاف. حاولي شرب كوب من الماء تدريجيًا للتأكد من أنكِ تناولتِ كمية كافية من السوائل.

تناول وجبة خفيفة

في بعض الحالات، قد يكون انخفاض مستويات السكر في الدم سببًا للشعور بالدوخة. حينها يكون من المفيد تناول وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات أو السكريات، مثل قطعة من الفاكهة أو البسكويت.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا تكرر الشعور بالدوخة أو كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو آلام في الصدر، يجب استشارة الطبيب فورًا لضمان عدم وجود حالة صحية خطيرة تسبب هذه الأعراض.