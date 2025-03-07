إفطار 8 رمضان: أرز بالمكسرات وقطع الفاكهة.. طبق مميز وغني بالنكهات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 09:55 مساءً - يُعد طبق الأرز بالمكسرات وقطع الفاكهة خيارًا مثاليًا لوجبة إفطار مميزة في رمضان. إليكِ طريقة تحضيره بسهولة على طريقة الشيف هند جمال.

مكونات الأرز بالمكسرات وقطع الفاكهة:

1 ونصف كوب أرز بسمتي

3 أكواب مرق دجاج

نصف كوب فواكه مجففة (مشمش، زبيب، تين)

نصف كوب مكسرات مشكلة (لوز، فستق، عين جمل)

1 بصلة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زبدة سائلة للتزيين

طريقة تحضير الأرز بالمكسرات وقطع الفاكهة:

اغسلي الأرز جيدًا حتى يصبح الماء صافيًا.

في قدر متوسط الحجم، ذوبي الزبدة وضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

ضيفي الأرز والكمون والقرفة وقلبي لمدة دقيقة.

ضيفي مرق الدجاج واتركيه على نار عالية حتى يغلي، ثم خففي النار وغطيه واتركيه ينضج لمدة 15-20 دقيقة.

في آخر 5 دقائق من نضج الأرز، ضيفي الفواكه المجففة والمكسرات وقلبي برفق.

قدمي الأرز بالمكسرات والفاكهة ساخنًا، وزينيه بقطعة زبدة سائلة.

نصائح إضافية:

يمكنكِ إضافة أنواع أخرى من الفواكه المجففة والمكسرات حسب الرغبة.

لإضافة نكهة مميزة، يمكنكِ تحميص المكسرات قبل إضافتها إلى الأرز.

يمكن تقديم هذا الطبق بجانب أطباق البيض المسلوق أو أجنحة الدجاج الكرسبي.

فوائد طبق الأرز بالمكسرات وقطع الفاكهة:

طبق غني بالعناصر الغذائية الهامة للجسم.

يمنح الجسم الطاقة اللازمة بعد ساعات الصيام.

يحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم.

طبق لذيذ ومغذي يناسب جميع أفراد الأسرة.

هذا واستمتعي بتحضير طبق الأرز بالمكسرات وقطع الفاكهة الشهي وقدميه على مائدة إفطار مميزة في رمضان.