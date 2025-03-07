عصائر رمضان جاهزة: 5 مشروبات منعشة يمكنك تحضيرها مسبقًا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 09:55 مساءً - العصائر الرمضانية جزء أساسي من موائد الإفطار، وتجهيزها مسبقًا يوفر الوقت والجهد خلال الشهر الكريم. إليكِ 5 عصائر رمضانية يمكنكِ تحضيرها وتخزينها بسهولة:

1. الكركديه أو العناب:

مشروب رمضاني شهير يرطب الجسم ويعوض السوائل المفقودة.

يُحضر بنقع الكركديه المجفف في الماء البارد أو غليه وتحليته.

يُصفى ويُحفظ في زجاجات في الثلاجة.

2. التمر الهندي الطبيعي:

مشروب رمضاني أساسي بمذاق حامض منعش.

يُحضر بنقع التمر الهندي المجفف في الماء ثم تصفيته وتحليته.

يُخزن في زجاجات محكمة الغلق في الثلاجة ويُخفف بالماء عند التقديم.

3. عصير قمر الدين:

مشروب رمضاني شهي وغني بالفوائد الغذائية.

يُحضر بنقع لفائف قمر الدين المجففة في الماء الدافئ ثم تصفيته وتحليته.

يُخزن في الثلاجة ويكون جاهزًا في أي وقت.

4. العرقسوس التقليدي:

مشروب رمضاني مميز بنكهة قوية وفوائد للجهاز الهضمي.

يُحضر بنقع مسحوق العرقسوس في الماء البارد ثم تصفيته وتحليته.

يُخزن في الثلاجة ويُستخدم بسهولة طوال الشهر.

5. السوبيا الكريمية:

مشروب رمضاني شهير بمذاق كريمي حلو.

يُحضر بخلط الحليب مع جوز الهند والسكر والفانيليا.

يُحفظ في زجاجات نظيفة في الثلاجة حتى وقت التقديم.

نصائح إضافية:

استخدمي مكونات طازجة وعالية الجودة.

احفظي العصائر في زجاجات نظيفة ومحكمة الغلق.

ضعي ملصقًا على الزجاجات بتاريخ التحضير.

يمكنكِ إضافة نكهات أخرى مثل ماء الورد أو ماء الزهر.