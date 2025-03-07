تغذية صحية في رمضان: أطعمة ضرورية لوجبات الإفطار والسحور

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:49 مساءً - في شهر رمضان الفضيل، يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا لتغذيتنا، حيث نحتاج إلى أطعمة صحية تمد أجسامنا بالعناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحتنا ونشاطنا خلال ساعات الصيام.

أهمية العناصر الغذائية في رمضان:

وفقًا لتقرير نشر في موقع “raffalesmedical”، هناك العديد من العناصر الغذائية التي يجب تضمينها في وجبات الإفطار والسحور لضمان حصول الجسم على ما يكفيه من الطاقة والتغذية.

أطعمة أساسية في وجبات الإفطار والسحور:

الفواكه والخضروات:

يجب تناول حصتين من الخضروات وحصتين من الفاكهة يوميًا.

التمر مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يعزز وظائف الأعصاب.

الخضروات والفواكه غنية بالألياف التي تعزز الشبع وتمنع الإمساك.

الكربوهيدرات المعقدة:

اختر الأرز البني، الخبز الأسمر، والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

توفر هذه الأطعمة طاقة مستدامة للجسم وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الاهتمام أيضًا بالقمح الكامل وكل منتجاته والشوفان والحبوب أيضًا.

البروتينات:

تناول الدجاج منزوع الجلد، الأسماك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

البروتينات ضرورية لبناء الأنسجة والعضلات، وتساعد على الشعور بالشبع.

نصائح غذائية عامة في رمضان:

شرب الماء بكميات كافية: حافظ على ترطيب جسمك بشرب الماء بين الإفطار والسحور.

طرق الطهي الصحية: اختر الطهي بالبخار أو السلق بدلاً من القلي.

تجنب الأطعمة المقلية والحلويات: قلل من تناول هذه الأطعمة قدر الإمكان.

تناول السوائل: اهتم بتناول السوائل المفيدة والعصائر الطبيعية.