الخيار في السحور: سر الترطيب والشبع في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:49 مساءً - يُعتبر الخيار خيارًا مثاليًا لوجبة السحور في رمضان، حيث يجمع بين الترطيب والانتعاش والفوائد الصحية المتعددة. إليك أهم فوائد تناول الخيار في السحور.

فوائد الخيار في السحور:

الترطيب الفائق:

يحتوي الخيار على 95% من الماء، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للترطيب.

يساعد على تحمل ساعات الصيام دون الشعور بالعطش.

تعزيز الهضم:

غني بالألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

يحسن صحة الجهاز الهضمي.

الشعور بالشبع:

يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الشعور بالجوع خلال النهار.

يقلل من الحموضة.

تنظيم سكر الدم:

مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.

لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

تقليل الانتفاخ واحتباس الماء:

يحتوي على البوتاسيوم الذي يقلل من احتباس السوائل في الجسم.

يمنع الشعور بالانتفاخ.

نصائح لتناول الخيار في السحور:

تناوله كطبق جانبي أو ضمن سلطة.

أضفه إلى الزبادي أو اللبن الرائب.

اخلطه مع الفواكه الأخرى لصنع عصير منعش.