اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الخيار في السحور: سر الترطيب والشبع في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

الخيار في السحور: سر الترطيب والشبع في رمضان

نشكركم على متابعتكم خبر الخيار في السحور: سر الترطيب والشبع في رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:49 مساءً - يُعتبر الخيار خيارًا مثاليًا لوجبة السحور في رمضان، حيث يجمع بين الترطيب والانتعاش والفوائد الصحية المتعددة. إليك أهم فوائد تناول الخيار في السحور.

فوائد الخيار في السحور:

الترطيب الفائق:

يحتوي الخيار على 95% من الماء، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للترطيب.
يساعد على تحمل ساعات الصيام دون الشعور بالعطش.

تعزيز الهضم:

غني بالألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.
يحسن صحة الجهاز الهضمي.

الشعور بالشبع:

يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الشعور بالجوع خلال النهار.
يقلل من الحموضة.

تنظيم سكر الدم:

مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.
لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

تقليل الانتفاخ واحتباس الماء:

يحتوي على البوتاسيوم الذي يقلل من احتباس السوائل في الجسم.
يمنع الشعور بالانتفاخ.

نصائح لتناول الخيار في السحور:

تناوله كطبق جانبي أو ضمن سلطة.
أضفه إلى الزبادي أو اللبن الرائب.
اخلطه مع الفواكه الأخرى لصنع عصير منعش.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا