نشكركم على متابعتكم خبر الخيار في السحور: سر الترطيب والشبع في رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:49 مساءً - يُعتبر الخيار خيارًا مثاليًا لوجبة السحور في رمضان، حيث يجمع بين الترطيب والانتعاش والفوائد الصحية المتعددة. إليك أهم فوائد تناول الخيار في السحور.
فوائد الخيار في السحور:
الترطيب الفائق:
يحتوي الخيار على 95% من الماء، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للترطيب.
يساعد على تحمل ساعات الصيام دون الشعور بالعطش.
تعزيز الهضم:
غني بالألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.
يحسن صحة الجهاز الهضمي.
الشعور بالشبع:
يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الشعور بالجوع خلال النهار.
يقلل من الحموضة.
تنظيم سكر الدم:
مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.
لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.
تقليل الانتفاخ واحتباس الماء:
يحتوي على البوتاسيوم الذي يقلل من احتباس السوائل في الجسم.
يمنع الشعور بالانتفاخ.
نصائح لتناول الخيار في السحور:
تناوله كطبق جانبي أو ضمن سلطة.
أضفه إلى الزبادي أو اللبن الرائب.
اخلطه مع الفواكه الأخرى لصنع عصير منعش.