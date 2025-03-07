يوميات رجل عانس..مسلسل كوميدي سعودي جريء

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 08:49 مساءً - تتضمن الكوميديا التي يقدمها المسلسل السعودي “يوميات رجل عانس” في الموسم الرمضاني الحالي العديد من عناصر الجرأة، حيث يتناول قضية اجتماعية حساسة تُعتبر من المحرمات في العديد من الدول العربية، وهي تأخر سن الزواج أو ما يُعرف بـ”العنوسة”.

وعلى عكس الأعمال الدرامية التي تركز عادةً على معاناة الفتيات العربيات في هذا السياق، يسلط المسلسل الضوء على الضغوط العائلية والاجتماعية التي يواجهها الشاب العربي عندما يتأخر في الزواج.

يجسد الفنان إبراهيم الحجاج شخصية “عبدالله”، شاب في الثلاثين من عمره لا يزال في مرحلة اكتشاف ذاته واستكشاف خياراته المستقبلية على الأصعدة المهنية والعاطفية والاجتماعية. لكنه يجد نفسه مطالبًا، بين ليلة وضحاها، باتخاذ قرار مصيري يتعلق بالزواج في فترة زمنية قصيرة.

يدرك “عبدالله” أن المجتمع وعائلته لن يتسامحوا مع وصوله إلى هذا السن دون زواج، وكأن عدم الارتباط الرسمي يُعتبر “وصمة عار”.

يعتمد المسلسل على “كوميديا الموقف” لإنتاج مواقف مضحكة، من خلال التناقضات بين الشخصيات والمفارقات التي تنشأ في سياق الأحداث.