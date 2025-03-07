 تركيا.. وفاة “مؤثرة” لشابة تاهت في مكان غير متوقع

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 مساءً - توفيت المهندسة التركية الشابة، إيجي غورال، اليوم الجمعة، في المستشفى، متأثرةً بما تعرضت له من جوع وعطش وبرد خلال فترة فقدانها التي استمرت أربعة أيام في غابة بمدينة إسطنبول.

وقد شكل إعلان وفاة غورال، البالغة من العمر 36 عامًا، صدمة في المجتمع التركي، حيث تابع العديد من المواطنين أخبار فرق الإنقاذ التي عثرت عليها أخيرًا وهي على قيد الحياة ونقلتها إلى المستشفى، مما أعاد الأمل لعائلتها وللمتعاطفين معها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السبب الأولي للوفاة هو تضرر أعضاء الشابة، بما في ذلك قلبها، نتيجة البقاء بلا طعام أو ماء لأربعة أيام في ظروف مناخية قاسية.

كما أفادت التقارير بأن غورال تمكنت من التواصل مع زوجها عبر الهاتف خلال عمليات إسعافها الأولى، قبل أن تفارق الحياة صباح اليوم الجمعة.

كانت غورال قد خرجت بمفردها يوم الأحد الماضي للتنزه في غابة بلغراد، الواقعة في الجزء الشمالي من القسم الأوروبي لمدينة إسطنبول، والتي تمتد على مساحة حوالي 53 كيلومتر مربع وتحتوي على بحيرات وتجمعات مائية عديدة.

وبدأت فرق الإنقاذ البحث عنها في نفس اليوم بعد انقطاع التواصل معها، مستخدمةً الطائرات المسيرة والكلاب المدربة.