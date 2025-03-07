إخواتي”.. نيللي كريم تعيد إشعال معركة “صوت مصر”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 مساءً - عاد الجدل حول لقب “صوت مصر” ومن الأحق به، شيرين عبد الوهاب أم أنغام، إلى السطح مجددًا، ولكن هذه المرة من خلال الدراما، وتحديدًا عبر مسلسل “إخواتي” الذي تشارك في بطولته نيللي كريم، وروبي، وكندة علوش، وجيهان الشماشرجي.

أثارت نيللي كريم ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد ظهورها في الحلقة الأخيرة من المسلسل، حيث طلبت من نبيل عيسى، صاحب “الأتيليه” الذي تعمل فيه، أن يمنحها سماعات لأنها لا تستطيع أداء عملها دون الاستماع إلى “صوت مصر”، شيرين عبد الوهاب.

كما نشرت نيللي عبر حسابها على منصة “X” صورة من المسلسل، وعلقت عليها قائلة: “أنا لا أستطيع العمل إلا على صوت مصر شيرين عبد الوهاب”.

وفي وقت سابق، علقت شيرين عبد الوهاب على صراعها مع أنغام حول اللقب، مشيرة إلى أن اسمها بحد ذاته يعتبر لقبًا. وطالبت شيرين في بث مباشر مع متابعيها عبر “تيك توك” بعدم الانشغال بهذا الموضوع أكثر من اللازم.

من جانبها، أكدت أنغام أنها تستحق اللقب كونها مواطنة مصرية، وبالتالي فإن صوتها يمثل بلادها، وهو ما ينطبق أيضًا على الآخرين.