كنز غذائي لا يفسد”.. ما الفرق بين العسل الخام والعسل العادي؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 مساءً - تظهر الرسومات الجدارية القديمة اهتمام الإنسان بجمع العسل منذ العصور القديمة، حيث كان يدرك قيمته الغذائية العالية. ومع تقدم الزمن، ظهرت أنواع متعددة من العسل، مما يثير تساؤلات حول جودته وما إذا كانت بعض الأنواع تفقد فوائدها نتيجة المعالجة الصناعية.

العسل الخام مقابل العسل التجاري

العسل الخام هو العسل الطبيعي الذي لم يتعرض لأي عمليات تصفية أو بسترة أو معالجة حرارية، مما يساعده على الاحتفاظ بكافة عناصره الغذائية كما هي في الخلية. يُفضل شراء العسل الخام من النحالين المحليين، حيث يتم تنقيته من الشوائب دون التأثير على قيمته الغذائية.

أما العسل التجاري المتوفر في الأسواق، فإنه يخضع لعملية تسخين لجعله أكثر سيولة وسهولة في التعبئة. ورغم أن البسترة قد تطيل من فترة صلاحيته، إلا أنها تؤدي إلى تقليل محتواه الغذائي، مما يؤثر سلباً على فوائده الصحية.

الخصائص الغذائية للعسل الخام

وفقاً لتقارير مؤسسة التغذية الإسبانية (FEN)، يتميز العسل الخام بتركيبته الغنية بالمركبات النشطة، مثل:

– مضادات الأكسدة: مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية التي تساعد في محاربة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات.