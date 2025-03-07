متى يصبح الإفطار ضرورة وليس خيارًا لكبار السن خلال شهر رمضان؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 مساءً - في شهر رمضان، يسعى العديد من كبار السن إلى الصيام رغم التحديات الصحية التي قد تواجههم. ومع ذلك، هناك حالات معينة تستدعي الإفطار للحفاظ على صحتهم.

يؤكد الأطباء أن الإفطار يصبح ضرورة وليس خيارًا لكبار السن في بعض الحالات، مثل الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كان الصيام يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى السكر أو ارتفاع ضغط الدم.

كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة أو الذين يخضعون لغسيل الكلى بعدم الصيام لتفادي المضاعفات الخطيرة.

ويحذر المختصون من أن الجفاف الناتج عن الصيام قد يشكل خطرًا على كبار السن، خاصة مع ضعف إحساسهم بالعطش، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الكلى أو هبوط حاد في الدورة الدموية.

بعض الأدوية التي يحتاجها كبار السن بانتظام قد تتطلب تناولها في أوقات محددة، مما يجعل الصيام غير مناسب لهم.

ينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، حيث يختلف تأثير الامتناع عن الطعام والشراب من شخص لآخر.

وفي حال شعر المسن بالإرهاق الشديد، الدوخة، تسارع ضربات القلب، أو أي اضطراب آخر، يجب عليه الإفطار فورًا.