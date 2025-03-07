طرق علمية لتعزيز “هرمونات السعادة” والتخلص من التوتر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 مساءً - إذا كنت تبدأ يومك بمشاكل مثل آلام الرقبة أو حوادث بسيطة، قد تشعر أن الأمور تتجه نحو الأسوأ. لكن، وفقًا لعالمة النفس سوزان ألبيرز، يمكنك تحسين مزاجك من خلال تعزيز هرمونات السعادة.

ما هي هرمونات السعادة؟

هرمونات السعادة هي مواد كيميائية في الدماغ تؤثر على مزاجنا وتساعد في تنظيم النوم والشهية والعديد من العمليات الحيوية الأخرى. من أبرز هذه الهرمونات:

– السيروتونين: ينظم المزاج والنوم.

– الدوبامين: مرتبط بالمتعة والمكافأة.

– الأوكسيتوسين: يعزز الروابط الاجتماعية.

– الإندورفين: يساعد في تخفيف الألم ويحفز الشعور بالسعادة.

وبحسب موقع “كليفلاند الطبي”، إليك بعض الطرق لتعزيز هرمونات السعادة:

1. **ممارسة الرياضة**: النشاط البدني يحفز إفراز هرمونات السعادة.

2. **الطهي مع أحبائك**: الطهي مع من تحب يساعد على إفراز الدوبامين والسيروتونين.

3. **التواجد في الطبيعة**: قضاء الوقت في الأماكن الطبيعية مثل الحدائق والبحيرات يزيد من مستويات السيروتونين ويقلل من التوتر.

4. **التفاعل مع الأصدقاء والعائلة**: قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة يعزز إفراز الأوكسيتوسين.

5. **الضحك**: الضحك يحفز إفراز الإندورفين والدوبامين.

إذا قمت بتطبيق هذه النصائح، ستلاحظ تحسنًا في مزاجك وتخفيفًا للتوتر.