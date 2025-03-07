تجنب عسر الهضم والانتفاخ في رمضان: نصائح غذائية قيمة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 06:55 مساءً - إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة وتتعرض لعسر الهضم والانتفاخ، فإن شهر رمضان قد يمثل تحديًا خاصًا. يقدم الدكتور أحمد علي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في كلية طب بنها، مجموعة من النصائح الهامة لتجنب هذه المشاكل خلال الشهر الفضيل.

نصائح لتجنب عسر الهضم والانتفاخ خلال وجبة الإفطار:

ابدأ بالتمر والماء: يساعد التمر على تنشيط الجهاز الهضمي بلطف.

تجنب الإفراط في الأكل: تناول وجبة خفيفة أولاً، ثم استرح قبل إكمال الوجبة.

مضغ الطعام جيدًا: يساعد المضغ البطيء على تسهيل عملية الهضم.

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية: تزيد من الانتفاخ وعسر الهضم.

تقليل المشروبات الغازية: تزيد من الغازات في المعدة.

نصائح لتجنب عسر الهضم والانتفاخ خلال وجبة السحور:

تناول وجبة متوازنة: تحتوي على البروتينات (مثل البيض)، والكربوهيدرات المعقدة (مثل الشوفان)، والألياف (مثل الفواكه والخضراوات).

شرب الماء بكميات كافية: لترطيب الجسم والوقاية من الإمساك.

تجنب الأطعمة المالحة: تسبب العطش واحتباس السوائل.

نصائح عامة لتجنب عسر الهضم والانتفاخ خلال شهر رمضان:

شرب الأعشاب المهدئة: مثل النعناع والزنجبيل لتهدئة المعدة.

ممارسة النشاط البدني الخفيف: مثل المشي لتحسين عملية الهضم.

تجنب النوم مباشرة بعد الأكل: يعيق عملية الهضم.