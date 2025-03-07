احذر بدء إفطارك بهذا المشروب!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 06:55 مساءً - المشروبات الضارة عند الإفطار

في شهر رمضان المبارك، ينصح بتناول أطعمة ومشروبات معينة للحفاظ على الصحة والنشاط طوال اليوم. ولكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون عند الإفطار، ومن أهمها اختيار مشروبات غير مناسبة قد تؤثر سلبًا على الجسم.

تأثير المشروبات الغازية والسكرية

يعتبر البعض أن شرب المشروبات الغازية أو السكرية عند الإفطار هو طريقة سريعة لاستعادة الطاقة، لكن هذا الاختيار قد يكون ضاراً. إذ تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من السكر والكافيين، مما قد يتسبب في ارتفاع معدل السكر في الدم بشكل حاد، ويؤدي لاحقًا إلى انخفاض سريع في مستويات الطاقة، بالإضافة إلى احتمالية حدوث مشاكل في الهضم.

أفضل المشروبات للإفطار

لتجنب الآثار السلبية والانعكاسات الصحية غير المرغوبة، ينصح بالبدء بتناول مشروبات صحية طبيعية، والتي يمكن أن تتضمن:

الماء: هو الخيار الأفضل لإعادة الترطيب بعد يوم طويل من الصيام.

عصير الفواكه الطبيعي: يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة ويساعد في تعزيز عملية الهضم.

الحليب: يعتبر مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين.

نصائح عامة لإفطار صحي

إلى جانب اختيار المشروبات المناسبة، من المهم اتباع بعض النصائح العامة لإفطار صحي، مثل:

تناول الطعام ببطء وبكميات معتدلة لتجنب الشعور بالثقل.

الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية.

التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه.

باتباع هذه الإرشادات والنصائح، يمكنك الاستمتاع بإفطار مغذي وصحي، يساعدك في الحفاظ على نشاطك وحيويتك خلال شهر رمضان الكريم.