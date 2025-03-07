ألم الأصابع المتكرر: أسباب محتملة ومتى يجب استشارة الطبيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 06:55 مساءً - هل تعاني من ألم متكرر في أصابعك؟ قد يكون هذا الألم ناتجًا عن أسباب بسيطة، ولكنه قد يشير أيضًا إلى مشكلات صحية أكثر خطورة. إليك أبرز الأسباب المحتملة لألم الأصابع ومتى يجب عليك زيارة الطبيب:

أسباب ألم الأصابع المتكرر:

أمراض الجهاز المناعي:

قد تسبب أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة، تصلب الجلد، التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي ألمًا شديدًا في الأصابع، بالإضافة إلى التهاب وانتفاخ المفاصل.

التهاب المفاصل:

يُعد التهاب المفاصل من الأسباب الشائعة لألم الأصابع، حيث يؤدي إلى تآكل المفاصل وتيبسها وتشوهها، خاصةً مع التقدم في العمر.

التهاب الأوتار:

يسبب التهاب الأوتار ألمًا في الأصابع وصعوبة في الإمساك بالأشياء، وقد يؤدي إلى تورم قاعدة الإبهام.

الأكياس الممتلئة بالسوائل:

قد تؤدي هذه الأكياس إلى التهابات المفاصل واليدين، مما يؤثر على حركة الأصابع.

النقرس:

يسبب النقرس ألمًا شديدًا وتورمًا وحرارة وتيبسًا في مفاصل الأصابع والرسغ واليدين، نتيجة ارتفاع حمض البوليك في الدم.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

يجب عليك زيارة الطبيب في الحالات التالية:

تورم اليدين أو ألم غير طبيعي في الأصابع يستمر لفترة طويلة.

فقدان الإحساس في أحد الأصابع.

أصابع ساخنة أو حمراء أو متورمة.

أعراض مصاحبة مثل ارتفاع درجة الحرارة، التعب الشديد، أو فقدان الوزن غير المبرر.

ألم يؤثر على قدرتك على الحركة.

ألم شديد عند تحريك الأصابع.