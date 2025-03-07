لماذا تشعر بطعم مالح في فمك؟ أسباب وحلول لهذه المشكلة المزعجة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 06:55 مساءً - الشعور بطعم مالح زائد في الفم، حتى عند تناول أطعمة غير مالحة، مشكلة مزعجة تؤثر على الاستمتاع بالطعام. في هذا المقال، نستعرض الأسباب المحتملة لهذه الحالة وكيفية التعامل معها.

أسباب الإحساس بالملوحة الزائدة في الفم:

التنقيط الأنفي الخلفي:

تراكم المخاط الزائد في مؤخرة الأنف والحلق.

يسبب السعال، التهاب الحلق، واضطراب المعدة.

الحساسية الموسمية:

تؤثر على حاسة التذوق وتزيد من الإحساس بالملوحة.

جفاف الفم المزمن:

عرض جانبي لبعض الأدوية.

يجعل مذاق الطعام مالحًا بشكل مبالغ فيه.

الارتجاع المعدي المريئي (GERD):

ارتجاع حمض المعدة إلى المريء.

مرض السكري:

يؤثر على حاسة التذوق.

بعض حالات المناعة الذاتية:

تؤثر على الغدد اللعابية وحاسة التذوق.

نقص فيتامين ب12:

يؤثر على الأعصاب وحاسة التذوق.

علاج حالة الإحساس بالملوحة الزائدة في الفم:

استشارة الطبيب: لتحديد السبب الأساسي وعلاجه.

تغيير الأدوية: إذا كان جفاف الفم عرضًا جانبيًا لأحد الأدوية.

إجراء فحوصات الدم: للتحقق من وجود مشاكل صحية أخرى.

نصائح للتخفيف من الإحساس بالملوحة الزائدة:

شرب كميات كافية من الماء: للحفاظ على رطوبة الفم.

مضغ العلكة الخالية من السكر: لتحفيز إفراز اللعاب.

تجنب الأطعمة المالحة والحارة: التي تزيد من الإحساس بالملوحة.

استخدام بخاخات الأنف المالحة: لتخفيف التنقيط الأنفي الخلفي.