علامات خفية لمرض السكري تظهر أثناء المشي: انتبه لقدميك وساقيك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 05:48 مساءً - المشي نشاط بسيط للحفاظ على اللياقة البدنية، ولكن قد يكشف عن علامات خفية لمرض السكري. إليك 4 علامات مبكرة قد تظهر أثناء المشي وتدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم.

4 علامات مبكرة لمرض السكري تظهر أثناء المشي:

وخز في القدمين والساقين: تلف الأعصاب الناتج عن ارتفاع السكر في الدم يؤدي إلى وخز أو حرق في الساقين والقدمين أثناء المشي.

تشنجات الساق: تضييق الشرايين الناتج عن ارتفاع السكر في الدم يحد من تدفق الدم إلى الساقين، مما يسبب تشنجات وألم أثناء المشي.

تعب غير عادي: تقلبات سكر الدم تسبب إرهاقًا شديدًا بعد المشي لمسافة قصيرة.

تورم القدمين والكاحل: تلف الكلى الناتج عن مرض السكري يؤدي إلى احتباس السوائل وتورم القدمين والكاحل.

لماذا تظهر هذه العلامات؟

يؤدي مرض السكري إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الأعصاب، مما يسبب اعتلال الأعصاب.

اعتلال الأعصاب يسبب خدرًا، مما يزيد خطر الإصابات والجروح.

ماذا تفعل إذا لاحظت هذه الأعراض؟

راقب الأعراض وقم بقياس مستويات السكر في الدم.

مارس الرياضة بانتظام، وحافظ على نظام غذائي متوازن.

استخدم أحذية مريحة وفحص قدميك بانتظام.

استشر طبيبك للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.

عوامل خطر الإصابة بالسكري:

السمنة وزيادة الوزن.

قلة النشاط البدني.

سوء التغذية.

التاريخ العائلي للإصابة بالسكري.

تناول كميات كبيرة من السكر.