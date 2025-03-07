عادات يومية مسائية تجعل صيامك يمر دون تعب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 05:48 مساءً - “`html

تخطيط السحور المثالي

تعتبر وجبة السحور أساسية لتمد الجسم بالطاقة اللازمة طوال فترة الصيام. يمكن أن تشمل هذه الوجبة الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، إضافة إلى مصادر البروتين مثل البيض والألبان. لا تنسَ شرب كمية كافية من الماء لترطيب جسمك.

تجنب تناول الكافيين

محبي القهوة والشاي يُفضل أن يقللوا من تناول الكافيين في المساء، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة فقدان السوائل من الجسم. يمكن تعويض الشاي والقهوة بشرب مشروبات عشبية مهدئة.

النوم الكافي والمريح

تأكد من أن تنام ساعات كافية ليلاً لتستيقظ نشيطًا عند الفجر. اختيار توقيت مناسب للنوم وتجنُّب الإلكترونيات قبل النوم يساعدان في تحسين جودة النوم.

الاسترخاء قبل النوم

من الجيد ممارسة بعض التمارين الهادئة مثل التأمل أو قراءة كتاب يساعد في الاسترخاء قبل النوم. هذه العادات توفر لك الهدوء الذهني والجسدي الضروريين للنوم بسهولة.

قائمة عادات مسائية لراحة أفضل أثناء الصيام:

تناول وجبة سحور متوازنة ومغذية

الحد من استهلاك الكافيين قبل النوم

تخصيص وقت كافٍ للنوم المريح

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والقراءة

بتبني هذه العادات اليومية البسيطة، يمكنك أن تضمن أن يمر صيامك دون جهد أو تعب، وتستمتع ببركة الشهر الفضيل بقلب مطمئن ونشط.

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