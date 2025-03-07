شوربة الإفطار في رمضان: فوائد صحية لا غنى عنها بعد ساعات الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 05:48 مساءً - تبدأ معظم موائد الإفطار في رمضان بأطباق الشوربة الشهية، لما لها من فوائد صحية جمة تعوض الجسم عما فقده خلال ساعات الصيام. إليك أهم فوائد تناول الشوربة على الإفطار.

فوائد تناول الشوربة على الإفطار في رمضان:

الدفء والراحة:

تمنح الشوربة الجسم الدفء اللازم، خاصة في الأيام الباردة.

ترفع درجة حرارة المعدة بعد يوم طويل من الصيام، وتهدئها.

تساعد في الوقاية من الانتفاخ والمغص.

الترطيب الفوري:

الشوربة غنية بالسوائل والماء، مما يجدد خلايا الجسم ويرطب البشرة.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن:

الشوربة، خاصة شوربة الدجاج والخضروات، تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والبروتينات الضرورية.

تساعد في الحفاظ على القيمة الغذائية للعناصر الموجودة في مكوناتها.

الألياف الطبيعية لصحة الجهاز الهضمي:

الشوربة الغنية بالخضروات والبقوليات تحتوي على الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي.

تقلل من الانتفاخ والإمساك.

سهولة الهضم:

الشوربة سهلة البلع، ولا تشكل ثقلًا على المعدة بعد ساعات الصيام.

الشعور بالشبع والامتلاء:

تساعد الشوربة على الشعور بالشبع، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

تساهم في التحكم في الوزن وتجنب مشاكل الهضم.

نصائح إضافية:

اختر أنواع الشوربة الصحية مثل شوربة الخضار أو العدس أو الدجاج.

تجنب الشوربات الكريمية الثقيلة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

أضف الأعشاب والتوابل الطازجة لتعزيز النكهة والقيمة الغذائية.

هذا وابدأ إفطارك بطبق من الشوربة الصحية لتستفيد من فوائدها العديدة وتجهز جسمك لاستقبال باقي وجبة الإفطار.