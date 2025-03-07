5 نصائح لتجنب حموضة المعدة في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 04:52 مساءً - المحافظة على روتين غذائي متوازن

خلال شهر رمضان المبارك، يختلف نظامنا الغذائي بسبب الصيام لساعات طويلة، مما قد يؤدي إلى حموضة المعدة. من المهم أن نحافظ على توازن غذائي يمد أجسامنا بالعناصر الغذائية الضرورية دون التسبب في اضطرابات هضمية. يمكنك تناول وجبات سحور ووجبات إفطار غنية بالألياف والبروتينات، وتجنب الأطعمة الدسمة.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا

عند الإفطار، قد نشعر برغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة، ولكن هذا يمكن أن يسبب زيادة في إفراز الأحماض المعدية. من النصائح المهمة هي تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا للسماح للمعدة بالعمل بشكل أفضل والحد من الحموضة.

تجنب الأطعمة المسببة للحموضة

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من حموضة المعدة ويجب تجنبها خلال شهر رمضان، ومن هذه الأطعمة:

الأطعمة الحارة والحريفة

المقليات والوجبات الدسمة

الحمضيات والمنتجات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي

باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن تستطيع تقليل فرص حدوث الحموضة.

شرب كميات كافية من الماء

شرب الماء بكميات كافية يعتبر من العوامل الرئيسية في تجنب حموضة المعدة. احرص على شرب الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة وتسهيل عملية الهضم.

استخدام الأعشاب الطبيعية

بعض الأعشاب الطبيعية يمكن أن تساعد في تهدئة المعدة وتقليل الحموضة. مثلًا، النعناع والزنجبيل يعتبران من المكونات الفعالة. يمكنك إعداد مشروبات ساخنة منها بعد الإفطار لتهدئة المعدة وضمان شعور الراحة.

بتطبيق هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بشهر رمضان بدون الشعور بالإزعاج من حموضة المعدة. نتمنى لك صيامًا مقبولًا وصحة دائمة.