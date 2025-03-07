فاكهة القشطة.. هل تقي من السرطان؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 04:52 مساءً - ما هي فاكهة القشطة؟

فاكهة القشطة، أو ما يُعرف أحيانًا باسم “الأتمويا”، هي فاكهة استوائية مشهورة بنكهتها اللذيذة وقيمتها الغذائية العالية. تُزرع هذه الفاكهة بشكل رئيسي في مناطق أمريكا الجنوبية والوسطى وأجزاء من آسيا وأفريقيا. تتميز القشطة بجلدها الشائك وقوامها الكريمي من الداخل الذي يشبه في نكهته مزيجًا من الأناناس والموز.

الفوائد الصحية لفاكهة القشطة

فاكهة القشطة ليست مجرد طعام لذيذ، بل هي كنز غذائي يحمل العديد من الفوائد الصحية والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

مضادات الأكسدة: تحتوي القشطة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تحتوي القشطة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. تعزيز الجهاز المناعي: تحتوي الفاكهة على فيتامين C بنسب عالية، مما يعزز مناعة الجسم ويقي من العديد من الأمراض.

تحتوي الفاكهة على فيتامين C بنسب عالية، مما يعزز مناعة الجسم ويقي من العديد من الأمراض. تحسين الهضم: الألياف الغذائية الموجودة في فاكهة القشطة تلعب دورًا هامًا في تعزيز عملية الهضم ومنع الإصابة بالإمساك.

هل تقي فاكهة القشطة من السرطان؟

تشير العديد من الأبحاث إلى أن تناول فاكهة القشطة قد يكون له دور في الوقاية من السرطان. يعود ذلك إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تُعرف بقدرتها على مكافحة الخلايا السرطانية ونموها. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الأبحاث لا تزال جارية في هذا المجال، ولا يمكن الاعتماد على القشطة وحدها كوسيلة وقائية ضد السرطان.

الدراسات الحديثة

أظهرت بعض الدراسات الطبية الحديثة أن مستخلصات فاكهة القشطة يمكن أن تكون فعالة في مقاومة بعض أنواع الخلايا السرطانية. لكن، لا بد من استكمال المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وتحديد كيفية استخدام القشطة بشكل فعال وآمن كجزء من النظام الغذائي للوقاية من السرطان.

كيفية تناول فاكهة القشطة

يمكن تناول فاكهة القشطة بطرق مختلفة ودمجها ضمن النظام الغذائي اليومي:

تناولها طازجة كوجبة خفيفة أو كتحلية طبيعية.

إضافتها إلى العصائر والمشروبات لزيادة قيمتها الغذائية.

استخدامها في تحضير الحلويات والمثلجات.

في الختام، تعتبر فاكهة القشطة إضافة قيمة لنظامك الغذائي بسبب فوائدها الصحية المحتملة. لكن كما هو الحال مع أي نوع من الأغذية، يجب تناولها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.