كيف نتخلص من احتقان الأنف

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 02:52 مساءً - أسباب احتقان الأنف

احتقان الأنف هو حالة شائعة تحدث نتيجة التهاب الأنسجة والأوعية الدموية في الأنف والجهاز التنفسي العلوي. يمكن أن يكون لهذا الاحتقان عدة أسباب، منها:

نزلات البرد أو الإنفلونزا: وهي الأكثر شيوعًا، حيث تتسبب الفيروسات في التهاب وتورم الأنسجة الأنفية.

الحساسية: التعرض لعوامل مثيرة للحساسية، مثل الغبار أو حبوب اللقاح، يمكن أن يؤدي إلى احتقان الأنف.

التهاب الجيوب الأنفية: يحدث بسبب التهاب وتورم في الجيوب الأنفية، مما يسهم في احتقان الأنف.

الهواء الجاف: يمكن أن يؤدي الهواء الجاف إلى جفاف الأنسجة الأنفية وزيادة في الاحتقان.

العلاجات المنزلية لاحتقان الأنف

هناك عدة طرق يمكنك تجربتها في المنزل للتخفيف من احتقان الأنف بشكل فعال:

البخار: استنشاق البخار يساعد في ترطيب الأنسجة الأنفية وتقليل الاحتقان. يمكنك استخدام إناء من الماء الساخن أو جهاز تبخير.

استنشاق البخار يساعد في ترطيب الأنسجة الأنفية وتقليل الاحتقان. يمكنك استخدام إناء من الماء الساخن أو جهاز تبخير. الماء المالح: غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في تنظيف الأنف من المخاط والمواد المسببة للحساسية.

غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في تنظيف الأنف من المخاط والمواد المسببة للحساسية. شرب السوائل: يساعد كثرة شرب الماء والسوائل في تقليل لزوجة المخاط وتحسين التهام الأنسجة.

يساعد كثرة شرب الماء والسوائل في تقليل لزوجة المخاط وتحسين التهام الأنسجة. الراحة والنوم: منح جسمك الوقت للراحة يساعد في تسريع عملية الشفاء والحد من الأعراض.

متى يجب زيارة الطبيب

على الرغم من أن احتقان الأنف عادةً ليس بعرض خطير، إلا أن هناك حالات تتطلب استشارة الطبيب، مثل:

استمرار الأعراض لفترة تزيد عن أسبوعين دون تحسن.

وجود ألم حاد في الجيوب الأنفية أو حول العينين.

الحمى المرتفعة أو الإفرازات الأنفية ذات اللون الأخضر أو الأصفر الكثيف.

في النهاية، فهم الأسباب واتباع العلاجات المنزلية المناسبة يمكن أن يساعد في التخفيف من احتقان الأنف بشكل ملحوظ. عند الشك، يجب استشارة الطبيب لضمان عدم وجود مشكلة صحيّة أعمق.