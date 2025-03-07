فينسنت كومباني: لا فرق بينمواجهة دورتموند وبوخوم!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 01:55 مساءً - يلتقي غداً، السبت، بايرن ميونيخ وبوخوم في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم.

مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني تحدث عن هذه المباراة، وعن ضرورة إراحة حارسه الأول مانويل نوير بسبب الإصابة، واتجاهه لإشراك الحارس البديل جوناس أوربيج، فقال: لا أريد وضع ضغوطات هائلة على الحارس البديل جوناس أوربيج، فهو يقدم كل شيء بصورة صحيحة حتى الآن، ونثق في قدراته لخوض المباريات المقبلة… الأهم بالنسبة لنا أن يكون كل اللاعبين جاهزين وفي صحة جيدة… لدينا حارس أساسي مذهل، وبقية الحراس يقدمون مستويات رائعة، أوربيرج سيشارك غداً، ودانيل بيرتز أثبت أنه بديل جيد لنوير، وسفين أولريتش سيتواجد على دكة البدلاء لعدم تعافي دانيل، وسنناقش ترتيب الحراس في الأيام القادمة.

وقال أيضاً: نريد أن نتمتع بالحيوية، وهذا ليس اختيارنا، الأمر يتعلق بتدوير التشكيل، بجانب الاستعداد الذهني وكيفية التحضير، والأمر لا يختلف مع بوخوم… نتعامل مع جميع المباريات بنفس الطريقة، ولا نفرق بين دورتموند وبوخوم، لا يمكننا تغير جدولة المباريات ولا نشعر بالانزعاج منها، نحن نتقبل الأمر بشكل طبيعي.