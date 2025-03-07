كيف أخفف من العطش خلال الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 01:55 مساءً - نصائح فعّالة لتقليل العطش أثناء الصيام

يعتبر العطش أحد التحديات الكبيرة لمواجهة الصائمين، خاصةً في الأيام الحارة أو ساعات الصيام الطويلة. ومن المهم اتباع استراتيجيات تساعد على تقليل الشعور بالعطش والمحافظة على الراحة العامة. في هذا المقال، سنقدم بعض النصائح العملية التي يمكن أن تساعدك في التغلب على العطش خلال فترة الصيام.

الترطيب الجيد في وقت السحور

يُعد تناول كميات كافية من الماء خلال فترة السحور مفتاحاً مهماً للحفاظ على مستوى جيد من الترطيب خلال ساعات الصيام. يُنصح بشرب ما لا يقل عن 2-3 أكواب من الماء أثناء السحور لتجنب الشعور بالعطش في اليوم التالي.

الإبتعاد عن الأطعمة المالحة والمُبهرة

تؤدي المأكولات المالحة والمُبهرة إلى زيادة الإحساس بالعطش، لذا يُفضل تجنبها قدر الإمكان في وجبة السحور. يمكن اختيار بدائل صحية مثل الفواكه الطازجة أو العصائر الطبيعية التي تساهم في ترطيب الجسم.

تناول الفواكه والخضروات

تناول الخضر والفاكهة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ سيساعد في ترطيب الجسم بشكل طبيعي. يُفضل دمج هذه المكونات في وجبات السحور والإفطار للحصول على أفضل النتائج.

الخيار: يحتوي على نسبة عالية من الماء ومناسب للإضافة إلى السلطات.

يحتوي على نسبة عالية من الماء ومناسب للإضافة إلى السلطات. البطيخ: غني بالماء والسكريات الطبيعية التي تمنح الجسم الترطيب والطاقة.

غني بالماء والسكريات الطبيعية التي تمنح الجسم الترطيب والطاقة. الطماطم: يمكن استخدامها في السلطات أو العصائر لزيادة محتوى الماء.

تقليل النشاط البدني خلال أوقات الحرارة الشديدة

للوقاية من فقدان الماء وتقليل الشعور بالعطش، من الأفضل تجنب الأنشطة البدنية المكثفة أثناء النهار، خاصةً عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة. إذا كانت هناك حاجة لممارسة الرياضة، يمكن جدولتها بعد الإفطار.

اختيار ملابس مريحة وخفيفة

يمكن أن تسهم الملابس الخفيفة والمريحة في تقليل الإحساس بالتعرق والعطش، لذلك يُنصح بارتداء ملابس قطنية خفيفة وبألوان فاتحة خلال الصيام.

تجنب تناول الكافيين والمشروبات الغازية

تؤدي المشروبات الغازية والقهوة إلى فقدان السوائل بشكل أسرع من الجسم، مما يعزز الشعور بالعطش. لذلك، يُنصح بالحد من استهلاك هذه المشروبات، خاصة في وقت السحور.

بتبني هذه النصائح البسيطة والعملية، يمكنك التخفيف من الشعور بالعطش وتحسين تجربة الصيام بشكل ملحوظ، مما يساعدك على التركيز في العبادة وأداء الأعمال اليومية بكفاءة وراحة.