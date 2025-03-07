برشلونة لا يفرّط بـ جافي إلا إذا…

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 12:59 مساءً - أفاد تقرير صحفي أن نادي برشلونة يرفض رفضاً قاطعاً فكرة بيع لاعب وسطه، جافي، نظراً للثقل الكبير الذي يمثله اللاعب بالنسبة للفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة (ناسيونال) أن برشلونة لن يفرّط بـ جافي إلا إذا تمّ دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ مليار يورو.

وعلى الرغم من المعاناة المادية الكبيرة التي يعيشها نادي برشلونة إلا أنه يرى في جافي جزءاً أساسياً من مشروعه، وبالتالي سيحافظ على استمراره في صفوفه.

ويهتمّ كل من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنكليزي باللاعب المذكور مع تحدّث بعض التقارير عن تحركهما الرسمي لضمّه…