أقل توقيت للسحور!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 12:59 مساءً - “`html

العوامل المؤثرة في توقيت السحور

السحور، هو وجبة مهمة في شهر رمضان، يسعى المسلمون لتناولها في توقيت متأخر قدر الإمكان للاستفادة القصوى من الصوم. توقيت السحور يتأثر بعدة عوامل يجب مراعاتها ومنها:

توقيت أذان الفجر في المنطقة الجغرافية المحددة.

التزامن مع أوقات الصيام الرسمية المعترف بها وفقاً للمراجع الدينية.

الأحوال الجوية التي قد تؤثر على عملية الاستيقاظ والسحور.

حكم تناول السحور

تناول السحور هو سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حثّ المسلمين على الاستيقاظ طوال ساعات الفجر لتناول وجبة خفيفة تعينهم على الصيام. من المهم أن يحرص المسلمون على هذا التوقيت ليتمكنوا من أداء هذه السنة بشكل صحيح.

أفضل الأطعمة لتناولها في السحور

الحرص على تناول الأطعمة الصحيحة في السحور يمكن أن يساعد بشكل كبير على التقليل من الشعور بالجوع والعطش خلال النهار. يُنصح بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين مثل:

الزبادي واللبن.

البيض المسلوق.

الشوفان مع الفواكه.

الخضروات مثل الخيار والطماطم.

في النهاية، اختيار التوقيت المناسب للسحور وتناول الأطعمة المفيدة يلعب دورًا أساسيًا في التسهيل على المسلمين خلال صيامهم. يُوصى دائمًا بالرجوع لجهات الفتوى المسؤولة في بلدانكم لمعرفة الوقت الدقيق للسحور والفجر.

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