آثار نقص الاستروجين على صحتك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 12:59 مساءً - تأثيرات نقص الاستروجين على الصحة العامة للنساء

يُعتبر الاستروجين من الهرمونات الأساسية التي تلعب دوراً حيوياً في الجسم الأنثوي، وخاصة لصحة الجهاز التناسلي. ومع انخفاض مستويات هذا الهرمون، قد تواجه النساء مجموعة متنوعة من التغيرات والتحديات الصحية.

الأعراض الشائعة لنقص الاستروجين

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الاستروجين إلى ظهور العديد من الأعراض، والتي قد تؤثر بشكل كبير على حياة النساء اليومية. من بين هذه الأعراض:

هبات الحرارة والتعرق الليلي

تغيرات في المزاج، مثل الاكتئاب أو القلق

جفاف المهبل، ما يؤثر على الراحة أثناء النشاط الجنسي

ارتفاع خطر فقدان كثافة العظام، مما قد يؤدي إلى هشاشة العظام

انقطاع الطمث المبكر أو غير المنتظم

التأثيرات على الصحة العامة

لا تؤثر مستويات الاستروجين المنخفضة فقط على الجهاز التناسلي، بل يمكن أن تمتد آثارها إلى الصحة العامة للجسم، مثل:

القلب والشرايين: يُعتبر الاستروجين من العوامل الوقائية لصحة القلب. ومع نقصه، يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يُعتبر الاستروجين من العوامل الوقائية لصحة القلب. ومع نقصه، يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الصحة العظمية: يلعب الاستروجين دوراً مهماً في الحفاظ على كثافة العظام. ونقصه قد يعني زيادة في خطر التعرض للكسور.

يلعب الاستروجين دوراً مهماً في الحفاظ على كثافة العظام. ونقصه قد يعني زيادة في خطر التعرض للكسور. الصحة العقلية: يمكن أن يصحب انخفاض مستويات الاستروجين تغيرات في المزاج واضطرابات النوم، مما يؤثر على الحالة النفسية بشكل عام.

نصائح للتخفيف من آثار نقص الاستروجين

رغم التحديات التي قد تواجهها النساء بسبب نقص الاستروجين، هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه الأعراض:

استشارة طبيب مختص للحصول على علاج هرموني بديل إذا لزم الأمر.

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالكالسيوم وفيتامين D.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز الصحة العظمية والقلوب.

الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك تقليل التوتر والحصول على قسط كافٍ من النوم.

في الختام، من المهم أن تكون النساء على دراية بتغيرات أجسامهن وأن يسعين للحصول على المساعدة الطبية حال ظهور أي من أعراض نقص الاستروجين. التخطيط الجيد للحفاظ على الصحة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في جودة الحياة.