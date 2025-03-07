ما الذي ينتظره محمد صلاح في مواجهة ساوثهامبتون

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 12:59 مساءً - يحتاج الدولي المصري محمد صلاح إلى تسجيل هدف واحد في مباراة ليفربول غداً،السبت، في مواجهة ساوثهامبتون، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، ليعادل رقماً مميزاً لأسطورة ليفربول إيان راش.

ونجح إيان راش بتسجيل 10 أهداف مع الفريق في الدوري ضد ساوثهامبتون، وحال تسجيل أكثر من هدف سيتمكن من تجاوزه.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هداً حتى الآن.