الغيابات تؤرق هانز فليك قبل مواجهة أوساسونا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 11:53 صباحاً - قالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، إن هانز فيلك، مدرب فريق برشلونة الإسباني، سيضطر إلى إجراء تغييرات اضطرارية على التشكيل الذي اعتاد اللعب به عندما يواجه أوساسونا، غداً السبت، في الدوري الإسباني.

وأفادت (ماركا) أن ثلاثة لاعبين عانوا بشدة من مباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وفي مقدمتهم أليخاندرو بالدي الذي تعرّض لإصابة على مستوى الكاحل، وسيخضع لفحوص طبية للتعرف على حجم الإصابة التي تعرّض لها.

كما تعرّض المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز لإصابة في الساق خلال الشوط الأول، واضطر للتحامل على نفسه، وقد يضطر فليك لإراحة المدافع مارتينيز في مواجهة أوساسونا.