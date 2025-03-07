أسباب الإصابة بالغرغرينا وكيفية الوقاية منها

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 11:53 صباحاً - ما هي الغرغرينا؟

الغرغرينا هي حالة طبية تحدث عندما تموت أنسجتك بسبب انقطاع تدفق الدم إلى المنطقة المصابة أو بسبب عدوى بكتيرية شديدة. تعتبر هذه الحالة من الحالات الخطيرة التي قد تتطلب تدخلاً طبياً فورياً لتجنب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى بتر الأطراف.

الأسباب الرئيسية للإصابة بالغرغرينا

نقص التروية الدموية

يُعد نقص التدفق الدموي إلى أعضاء الجسم أو الأنسجة أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بهذا المرض. يمكن أن ينتج نقص التروية عن أمراض مثل تصلب الشرايين أو جلطات الدم.

العدوى البكتيرية

يمكن للعدوى البكتيرية، وخاصة تلك الناتجة عن البكتيريا السوائية أو المطثية، أن تساعد في تطور الغرغرينا بسرعة. هذه البكتيريا تنتج سمومًا تتسبب في تضرر الأنسجة المحيطة.

الجروح والإصابات

تعتبر الجروح العميقة أو الإصابات التي تُترك دون عناية كافية عاملاً مساعدًا في تطور الغرغرينا، حيث يمكن أن تُصاب المنطقة بالعدوى بسهولة.

كيفية الوقاية من الإصابة بالغرغرينا

المحافظة على الدورة الدموية الجيدة: من المهم تجنب التدخين وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على تدفق الدم الجيد إلى الأنسجة.

من المهم تجنب التدخين وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على تدفق الدم الجيد إلى الأنسجة. العناية بالجروح: عند حدوث جروح أو إصابات، يجب تنظيفها وتعقيمها على الفور لتجنب العدوى.

عند حدوث جروح أو إصابات، يجب تنظيفها وتعقيمها على الفور لتجنب العدوى. السيطرة على الأمراض المزمنة: إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالغرغرينا.

إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالغرغرينا. الوعي الصحي: يجب أن تكون واعيًا لأعراض الغرغرينا مثل تغير لون الجلد أو الألم وشدة الضعف في الأطراف، وطلب المشورة الطبية على الفور عند ملاحظة تلك الأعراض.

من خلال اتباع هذه التدابير الوقائية، يمكنك الحد من مخاطر الإصابة بالغرغرينا والحفاظ على صحتك العامة. إذا كنت تشك في أنك قد تكون في خطر، يُفضل استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.