كيفية التخلص من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 11:53 صباحاً - فهم الكوليسترول وأهميته

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية توجد في الدم وتلعب دورًا حيويًا في بناء خلايا الجسم وإنتاج بعض الهرمونات. وعلى الرغم من ضرورته، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوياته إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

هناك عدة عوامل تساهم في ارتفاع الكوليسترول في الدم، ومنها:

النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة

نقص النشاط البدني

السمنة وزيادة الوزن

العوامل الوراثية

التدخين والإفراط في تناول الكحول

نصائح لتخفيض مستوى الكوليسترول

تعتبر التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي من أهم الخطوات للسيطرة على مستويات الكوليسترول.

اتباع نظام غذائي صحي

يجب التركيز على تناول الأطعمة التي تساهم في خفض الكوليسترول، مثل:

الألياف الذائبة في الماء الموجودة في الشوفان والخضروات والفواكه

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل

الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا

زيادة النشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الجيدة وتقليل الدهون الضارة.

الاقلاع عن التدخين

يساهم التوقف عن التدخين في تحسين مستويات الكوليسترول وزيادة صحة القلب بشكل عام.

الحفاظ على وزن صحي

فقدان الوزن الزائد يمكن أن يساعد بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد.

استشارة الطبيب

في حال كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة بشكل كبير، قد تحتاج إلى استشارة الطبيب للحصول على العلاجات المناسبة، وربما سيصف لك أدوية معينة إذا استدعت الحاجة.

باتباع هذه النصائح والتغييرات في نمط الحياة، يمكنك تقليل خطر الأمراض المرتبطة بارتفاع الكوليسترول وتحسين صحتك العامة.